Dembélé paga 15 mil euros por mês a amigo que o ajuda no dia a dia

Não há semana que Dembélé não seja notícia. Desta vez, a Radio Marca revelou que o jogador francês paga 15.000 euros por mês a um companheiro de casa, um ex-jogador do clube satélite do Borussia Dortmund.De acordo com o programa 'La Ronda', é esse o valor pago a Mous Diatta, de 20 anos, que rumou a Barcelona com Dembélé quando este assinou pelo clube da Catalunha. Diatta é tido como o principal influência pela negativa do jogador do Barça, existindo ainda um número 2, cujo nome não foi revelado.A informação da Radio Marca não passou ao lado de Dembélé que reagiu no Twitter, com dois retweets, acrescentado emojis de desagrado e reprovação, nomeadamente vótimo.













Mais tarde, Marc Bartra também se meteu com Dembelé por causa desta história, perguntando: "E eu ainda sou teu amigo?" A resposta foi "para sempre".