Dembélé pede para sair do Barcelona em janeiro

Ousmane Dembélé tem andado nas bocas do Mundo devido a alguns comportamentos menos positivos, mas também por ter garantido o, no Wanda Metropolitano, no último sábado. Mas agora o site 'goal.com' noticia que o francês quer deixar a Catalunha no próximo mês de janeiro e até já terá falado com a direção dos blaugrana sobre o tema.Poucos clubes têm capacidade financeira para garantir a transferência do jovem craque (21 anos), por isso o site aponta o PSG como o destino mais provável do avançado, podendo servir como moeda de troca para Neymar voltar ao Barcelona.Por outro lado, Dembélé gostaria de voltar a trabalhar com Thomas Tuchel, atual técnico do campeão francês, que foi seu treinador no Borussia Dortmund, de onde saiu em 2017 a troco de 105 milhões de euros.