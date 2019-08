Dembélé responde aos que questionam o seu estilo de vida: «Deplorável»

Ousmane Dembélé continua a ser notícia em Espanha. E não só por não querer entrar na operação que envolve o eventual regresso de Neymar ao Barcelona. Embora mostre muito talento dentro do campo, o francês tem sido bastante criticado pelo seu estilo de vida e pela forma como se comporta fora das quatro linhas.





Este sábado, o francês recorreu ao Instagram para responder às críticas. O extremo publicou uma imagem no Instagram onde se vê um prato de massa com salmão, para além de um iPad onde se percebe que acompanhava o jogo do Manchester United. O jogador de 22 anos acrescentou a legenda "Estilo de vida deplorável" à fotografia, como resposta irónica a quem o critica.