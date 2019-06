Dembélé volta a fazer das suas e Barcelona faz ultimato: profissionalismo ou saída

O Barcelona fez um ultimato a Ousmane Dembélé: ou muda o seu comportamento, ou não deixará o clube já neste verão. A notícia foi dada este domingo pelo diário 'As', que explica que a gota de água aconteceu na semana anterior à final da Taça do Rei com o Valencia, disputada a 25 de maio.





O jogador, de 22 anos, somou alguns episódios de indisciplina durante a temporada, nomeadamente ausências e atrasos injustificados na chegada aos treinos. Uma vez mais, na preparação daquele que era o último objetivo da época, Dembélé chegou muito atrasado ao treino da equipa. O jogador terá argumentado que estava autorizado a fazê-lo por estar em tratamento com um fisioterapeuta, mas a versão não colou nos catalães.Assim, a direção do clube foi clara: o jogador tem, definitivamente, de ser profissional, caso contrário será colocado no mercado. Recorde-se que Dembélé foi comprado ao Borussia Dortmund por cerca de 125 milhões de euros em 2017/18.