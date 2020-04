Depois de Lebron James é Óliver Torres quem diz: «Sinto-me como Tom Hanks em 'O Náufrago'»

Não é original. Já o basquetebolista Lebron James tinha feito referência ao filme 'O náufrago', protagonizado por Tom Hanks, para falar do período de quarentena, devido à pandemia de coronavírus. Agora foi Óliver Torres quem fez alusão à película que estreou em 2000.





Me siento como Tom Hanks en náufrago ¿Qué nombre le pondríais a mi nuevo amigo? Sólo respuestas incorrectas #aburridomuyaburrido pic.twitter.com/WLTCpfHl7c — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) April 1, 2020

"Sinto-me como o Tom Hanks em 'O Náugrafo'. Que nome darias ao meu novo amigo? Apenas respostas incorretas #aburridomuyaburrido", escreveu no Twitter o antigo jogador do FC Porto, agora ao serviço do Sevilha.A brincadeira recebeu mais de 1,2 mil 'likes' e mais de uma centena de comentários.