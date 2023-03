Mulher de Dani Alves vai à prisão falar de dinheiro com o jogador após pedir o divórcio

Joana Sanz, a mulher de Dani Alves, voltou a visitar o futebolista brasileiro no centro penitenciário Brians 2, em Barcelona, acompanhada por Bruno Brasil, um dos melhores amigos do jogador, para falar da separação do casal e de dinheiro, segundo adianta a imprensa espanhola.A modelo pediu o divórcio depois de o lateral ter sido acusado de violar uma jovem de 23 anos, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado, numa discoteca, em Barcelona. Joana, que já tinha visitado Dani Alves antes, esteve com o marido 40 minutos, segundo controu o programa ‘Y ahora Sonsoles’, da Antena 3, em Espanha."O Dani Alves chegou a chorar e ambos sentaram-se num habitáculo do tamanho de uma cabina telefónica", explicam no programa. "O Bruno esteve presente na conversa."Joana terá falado do fim do casamento e de dinheiro. "Ela foi lá falar de dinheiro e do desenlace daquilo que é já uma morte matrimonial. A Joana foi explicar-lhe a sua situação e qual é a situação que pretende como consequência do final da relação."A modelo não vai formalizar o processo de divórcio antes do julgamento e de uma sentença, de modo a que Dani Alves possa argumentar que tem raízes em Espanha, por se encontrar casado com uma espanhola. Um elemento jurídico que pode ser importante para um novo pedido de liberdade condicional.