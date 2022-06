Dérbi de Madrid disputa-se à 6.ª jornada: o calendário completo da Liga espanhola 2022/23

O sorteio do campeonato espanhol 2022/23 realizou-se esta quinta-feira e ditou um clássico madridista, entre Atlético Madrid e Real Madrid, logo à 6.ª jornada da prova, com a equipa onde atua o internacional português João Félix a receber o campeão da última edição no Wanda Metropolitano no dia 18 de setembro.

Mas vamos por passos... e começar pela jornada inaugural do calendário. O Barcelona, de Francisco Trincão - que poderá estar perto de reforçar o Sporting esta temporada -, estreia-se na 'La Liga' com uma receção ao Rayo Vallecano de Kevin Rodrigues e Bebé. Já o Betis, de Rui Silva e William Carvalho, recebe no Benito Villamarín, o Elche, com o Atlético Madrid a deslocar-se ao terreno do Getafe e o Valencia de Gonçalo Guedes e Thierry Correia a receberem o recém-promovido Girona. Por fim, o Real Madrid vai ao terreno do Almería, campeão da última edição da 'La Liga 2'.

Cerca de um mês depois do duelo com o Atlético Madrid, o Real Madrid recebe o Barcelona no Santiago Bernabéu, a 16 de outubro, pela 9.ª jornada da liga espanhola, para o primeiro 'El Clásico' da temporada.

Consulte, no documento abaixo, o calendário completo da Liga espanhola 2022/23.