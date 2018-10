Despedimento de Lopetegui leva a bate-boca de Alonso no Twitter

tweets tweets

O despedimento de Julen Lopetegui do Real Madrid levou Fernnado Alonso a um bate-boca no Twitter. Após o Real Madrid ter divulgado o comunicado oficializando o despedimento do treinador espanhol, Fernando Alonso foi confrontado no Twiiter por um adepto."Parabéns Fernando Alonso, alguém te ultrapassou na tomada de uma má decisão", escreveu o usuário do Twitter DaniMur/ZzazZ.O piloto espanhol, bicampeão mundial de F1, parece não ter gostado da comparação e perguntou 'como?', referindo depois vários dos seus feitos.A troca de tweets terminou com DaniMur/ZzazZ a assumir a ironia da primeira mensagem.











Um dia depois da goleada sofrida pelo Real Madrid em Barcelona (5-1), o clube merengue oficializou o despedimento de Lopetegui, que tinha chegado ao clube em junho.