Destacou-se na equipa B do Rayo Vallecano, prometeram-lhe um contrato e agora... dorme no chão

Jean Paul N'Djoli, jogador do Rayo Vallecano, decidiu, aos 20 anos, deixar França, o seu país de origem, para ir atrás do seu sonho de jogar na LaLiga. Mas nem tudo correu como planeado, e atualmente ao serviço do Rayo Vallecano, contou as condições deploráveis em que vive ao serviço da formação espanhola, garantindo que dorme "no chão, num colchão", e que não se pode sentar no único sofá disponível no apartamento por estar "todo esburacado".





N'Djoli destacou-se na equipa B do Rayo, e segundo conta o 'AS', o clube prometeu-lhe a subida de escalão, oferecendo-lhe um contrato, rejeitado pelo mesmo, onde ganharia metade do que estava a auferir inicialmente.Depois de dois meses a treinar e sem receber, sem qualquer contrato assinado, denunciou a situação em entrevista à 'Cadena SER', situação que lhe custou um lugar na primeira equipa."No apartamento, somos sete. Temos quatro quartos, duas casas de banho, e só uma é que funciona. Há uma casa de banho para sete jogadores que treinam à mesma hora. Em dois dos quartos não há camas, só um colchão", começou por descrever, frisando que é a própria família dos jogadores que fornece ajuda económica."Temos um sofá na sala, mas nem nos podemos sentar porque está todo esburacado. O clube não paga à pessoa que vem cozinhar e limpar, portanto essa pessoa nem faz as compras. Logicamente, não vai trabalhar para os outros de graça. Pagamos a nossa própria comida com o dinheiro que as nossas famílias nos dão. Tentamos ajudar os mais jovens e uns aos outros", concluiu.