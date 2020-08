Deulofeu foi treinado por Koeman e revela: «Como treinador não me trouxe nada de novo»

O espanhol Gerard Deulofeu não guarda boas memórias dos tempos em que trabalhou com Ronald Koeman no Everton. Em declarações a uma rádio da Catalunha o antigo jogador do Barcelona, que agora veste as cores do Watford, foi convidado a comentar o trabalho do técnico holandês e não teceu, propriamente, muitos elogios.





"Sobre Ronald Koeman posso falar apenas da minha experiência e tenho pouca coisa a dizer. Não me trouxe absolutamente nada de novo. Não fui feliz, pedi para sair e fui para o Milan", considerou o avançado sobre o novo técnico do Barcelona.Formado nos blaugrana, Deulofeu também não se manifestou particularmente preocupado com o conturbado momento em que o clube catalão se encontra. "A verdade é que não tenho pena nenhuma do Barcelona, para mim é igual."