Deyverson pede ajuda a seguidores no Instagram para recuperar carro roubado

Deyverson, antigo avançado de Benfica B e Belenenses que joga atualmente em Espanha, no Alavés, teve o seu automóvel roubado e pediu ajuda aos seus seguidores no Instagram para tentar recuperar o veículo.





Segundo o jogador brasileiro, o carro foi levado do interior da garagem de casa, localizada em Vitoria-Gasteiz, no País Basco. "Se alguém souber de algo, descobrir algo ou tiver alguma informação que possa ser útil, agradeço que me avise. Os passaportes da minha esposa e da minha filha estavam no carro e precisamos deles", escreveu Deyverson, colocando uma fotografia da viatura e prometendo dar uma recompensa se a mesma for encontrada.