Dez anos depois o Real Madrid comprou um 'número 9' totalmente de fora

A chegada de Luka Jovic acaba por ser uma novidade no Real Madrid. Desde a chegada de Karim Benzema que a formação merengue não ia ao mercado em busca de um número '9'. Dez anos em que a presença de Cristiano Ronaldo possivelmente também eclipsou essa possibilidade de mudança no ataque madridista, que vivia dos números estrondosos do português até à sua saída.Após a ida de CR7 para a Juventus, notou-se uma seca de golos no ataque madridista e esta crise alertou os responsáveis do clube, que finalmente decidiram ir ao mercado em busca de um avançado. O acordo com Jovic veio assim trazer uma pequena mudança.Anteriormente chegaram ao Bernabéu Emmanuel Adebayor e Javier 'Chicharito' Hernandez, nas temporadas 2010/11 e 2014/15, mas a título de empréstimo. Também existiram os casos de Álvaro Morata e Mariano, que foram recomprados e, por isso, já tinham passagens pelo Real.Jovic vem a título definitivo e passa, assim, a ser o primeiro avançado numa década a ser contratado 'de fora'.