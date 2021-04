Diakhaby para o árbitro: «Ele chamou-me preto de m...»

O árbitro do Cádiz-Valencia (2-1) confirmou no seu relatório de jogo que Diakhaby lhe confidenciou ter sido alvo de insultos racistas por parte de Juan Cala. Insultos esses, que recorde-se, levaram os futebolistas do plantel che a abandonar o relvado em protesto, motivando uma interrupção de quase meia hora na partida.





"[Diakhaby] Disse-me 'ele chamou-me preto de merda', em referência ao camisola 16 do Cádiz. Este facto não foi percetível por nenhum membro da equipa de arbitragem", escreveu o juiz Medie Jiménez na sua ata, revelada pela 'Marca'."Depois de uns minutos de interrupção, o delegado do Valencia, na presença do delegado do Cádiz, comunicou-nos que desejavam substituir o jogador Diakhaby e prosseguir o jogo", acrescentou o árbitro.Já o técnico do Cádiz, Álvaro Correa, defendeu o seu jogador: "O Cala disse-nos que não o insultou. Acredito nele."