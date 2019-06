Didier Deschamps confirma Mendy no Real Madrid

O selecionador francês e atual campeão do mundo, Didier Deschamps, confirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que Ferland Mendy será jogador do Real Madrid. O técnico falou em conferência de imprensa na antevisão para a ao Andorra-França. O lateral do Lyon, que tem sido associado à formação de Zidane, parece estar a poucos dias de ser oficializado."Há dois anos estava na segunda divisão, no Le Havre, e agora vai jogar no Real Madrid. Pode atuar em ambos os lados tanto com o pé esquerdo como com o direito e a sua evolução tem sido brilhante", afirmou o selecionador francês.O jovem lateral, de 24 anos, fez uma excelente época ao serviço do Lyon e poderá ser oficilizado nos próximos dias, assim que os exames médicos sejam realizados com sucesso. O negócio de Mendy poderá rondar os 48 milhões de euros mais objetivos, segundo o 'AS'.Ferland Mendy será o quarto reforço dos merengues depois de Éder Militão, Luka Jovic e Eden Hazard.