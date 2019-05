Diego Costa sofre lesão no tornozelo e sai de maca

Diego Costa apenas esteve 26 minutos em campo no particular entre o Atlético Madrid e o Beitar de Jerusalém. O jogador hispano-brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo após uma entrada dura de um defesa da equipa contrária, abandonando o campo de maca, visivelmente queixoso. O departamento médico colchonero já confirmou a lesão.





"Diego Costa sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a primeira parte do jogo contra o Beitar de Jerusalém. O atacante aguarda exames radiológicos para descartar hipóteses de problema ósseo", lê-se num comunicado.Diego Costa não jogava desde 6 de abril, depois de ter sido expulso em Camp Nou, ante o Barcelona. Levava assim sete encontros sem pisar os relvados e via neste amigável, em Israel, a oportunidade de se despedir da temporada em ação.