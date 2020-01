Diego Simeone após eliminação da Taça do Rei: «A responsabilidade é absolutamente minha»

Diego Simeone assumiu a responsabilidade pela derrota (2-1) e consequente eliminação da Taça do Rei de Espanha na visita ao reduto do Cultural Leonesa, formação do terceiro escalão.





No final do encontro, o treinador do Atlético Madrid lamentou a falta de eficácia dos colchoneros após várias oportunidades de golo criadas, admitindo que o adversário teve mérito no triunfo e na qualificação para a próxima fase da competição."Ficamos de fora de uma competição muito bonita que não dá espaço para que possas cometer erros. Obviamente que temos de melhorar. Quero felicitar o nosso adversário, e nós temos de olhar para dentro e ver o que fizemos. Sempre houve momentos complicados em todas as temporadas. Às vezes por ficarmos de fora da Liga dos Campeões, outras por perdermos duas finais... e agora isto. Depois de tanto tempo é normal que aconteça. Não devia acontecer, mas aconteceu. Tivemos situações de golos, mas não conseguimos concretizar", apontou 'El Cholo'.Apesar da temporada muito aquém das expectativas - é 3.º classificado, com 9V 8E e 3D, a oito pontos de Barcelona e Real Madrid -, o treinador argentino diz manter-se com força e motivação para continuar ao leme da equipa. "Não mudei de opinião quando perdemos nos penáltis [final de 2015/16, diante do Real Madrid], quando ficamos de fora dos oitavos-de-final, por isso não será agora que vou mudar. Tenho um plantel muito importante e não tenho dúvidas de que os resultados irão aparecer em breve", concluiu.