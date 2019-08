Diego Simeone explica problema físico que motivou saída de João Félix

As imagens da estreia agridoce de João Félix na La Liga e o Wanda a suspirar por ele



João Félix saiu queixoso, aos 66’ do Atlético Madrid-Getafe (1-0). No entanto, apesar do susto, Diego Simeone tranquilizou os adeptos sobre o internacional português."Teve uma cãibra e decidimos retirá-lo. Mas está tudo bem." Já Morata, que marcou o 100.º golo do clube no novo estádio, vê Félix a "ser no futuro um dos melhores do Mundo".Félix estreou-se este domingo na liga espanhola, numa partida em que foi titular e em que arrancou um penálti depois de uma arrancada fantástica