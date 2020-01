Diego Simeone: «João Félix? Para além do talento, têm de ter compromisso»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, falou sobre a adaptação de João Félix, na antevisão à partida com o Barcelona, na meia-final da Supertaça espanhol que se vai realizar na Arábia Saudita. O técnico dos colchoneros revela que procura sempre tirar o melhor dos seus jogadores, mas deixa um aviso ao internacional português.





"Cada jogador tem a sua personalidade, cada um precisa de um tempo de adaptação diferente. Tentamos, conscientes de que cometemos erros, acertar na forma de chegar a cada um deles, que vivam o clube com entusiasmo e emoção. Para além do talento, têm de ter compromisso. Quando começarem a sentir o que é jogar pelo Atlético, as coisas saem mais naturalmente. Para o João, o Savic quando chegou, Koke ou Saúl desde crianças. Não quero falar em nomes, mas sim de uma forma de viver", disse na antevisão ao encontro com o Barça.Sobre a partida desta quinta-feira que vai decidir o finalista que vai encontrar Valencia ou Real Madrid que jogam esta quarta-feira, Simeone não quis deixar muitas pistas sobre o onze que vai utilizar, mas deixou a indicação de que Héctor Herrera, ex-médio do FC Porto, pode ser titular."Koke está bem, com vontade de jogar. O Héctor tem vindo a treinar muito bem. Saúl, Thomas e Héctor estão todos em condições e a composição do meio-campo andará por aí. Só tenho dúvidas de quem vai iniciar a partida. Mas, vão todos participar", destacou.