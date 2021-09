Diogo Queirós feliz no Valladolid: «Sinto-me em casa desde que cheguei»

Diogo Queirós foi ontem apresentado no Valladolid e mencionou estar feliz com a opção que tomou.





“As conversas foram rápidas, quero muito jogar e dar o meu contributo à equipa. Sinto-me em casa desde que cheguei, pois tanto a equipa técnica como os meus novos companheiros me acolheram muito bem”, destacou em conferência de imprensa. O central, de 22 anos formado no FC Porto, sai do Famalicão para se aventurar na 2ª liga espanhola e quer ajudar a equipa a regressar à La Liga: “O importante é que a equipa atinja os seus objetivos desportivos.” *