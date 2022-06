«Talento de João Félix não tem limites. Com Simeone aprendeu a sofrer»

O diretor desportivo do Atlético Madrid garantiu esta segunda-feira que a influência do treinador sobre João Félix é positiva, desde que o avançado português se transferiu do Benfica para a capital espanhol em 2019 por 126 milhões de euros."Como todos os jogadores diferenciados, João Félix teve uma explosão muito rápida, em pouco mais de seis meses passou de um jogador da segunda equipa do Benfica a ser o jovem mais cobiçado do Mundo. Esse crescimento desportivo e a exposição com os media, típico nos grandes talentos, trouxe também alguns contratempos que retardaram parcialmente o seu crescimento. Saber conviver com a fama, com o sucesso, as comparações com grandes jogadores, a necessidade imediata de se impor e obter resultados não é fácil", referiu, primeiramente, em declarações ao jornal 'Tuttosport', atestando o impacto do treinador dos colchoneros."Hoje posso dizer, com certeza, que João Félix vai ser o que quer ser, tem um talento extraordinário, amadureceu, tem a sorte de ter uma família equilibrada que o ajudou no seu crescimento e também a ambição que o acompanha vai levá-lo para onde quiser porque o seu talento não tem limites. Com Simeone aprendeu a sofrer, a trabalhar, a ser generoso em campo", constatou ainda Berta.