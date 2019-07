Diretor do Atlético Madrid teve de vir quatro vezes a Portugal para garantir João Félix

Gil Marín, diretor executivo do Atlético Madrid, não poupou esforços para garantir a contratação de João Félix ao Benfica , segundo explica esta quinta-feira o diário 'Marca'.O responsável dos colchoneros teve de batalhar no duro para ultrapassar a forte concorrência pelo jogador, onde se encontravam nomes como o endinheirado Manchester City, a Juventus de Cristiano Ronaldo e até o rival Real Madrid, que está a apostar forte neste mercado. Assim, Gil Marín ocupou-se a 100 por cento da transferência para que a jovem pérola portuguesa não escapasse ao Wanda Metropolitano, o que acabou mesmo por acontecer.Para isso, o diretor executivo do Atlético Madrid viajou quatro vezes para Portugal no sentido de negociar com o Benfica. Certo é que o esforço acabou mesmo por levar o craque para Madrid, na maior operação da história do clube espanhol.