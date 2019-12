Dirigente do Atlético Madrid revela que quatro equipas queriam pagar cláusula de João Félix

A gala do Golden Boy: namorada de João Félix encanta, Benfica presente e uma selfie especial



Andrea Berta, diretor desportivo do Atlético Madrid, revelou que havia mais clubes disponíveis a pagar ao Benfica os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão de João Félix, no último verão. E elogiou a decisão do avançado em ir para o emblema colchonero."Eram quatro as equipas disponíveis para pagar a cláusula do João. Por isso tivemos de confiar nele e na sua família, que escolheram o lugar perfeito para o crescimento futebolístico dele e não o crescimento da conta bancária. Agradecemos ao João por ter escolhido o Atlético Madrid", disse Berta durante a gala do Golden Boy, onde o internacional português recebeu o prémio que distingue o melhor jovem sub-21 na Europa.