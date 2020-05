Do som dos adeptos às lonas a esconder bancadas: Espanha prepara jogos à porta fechada

A La Liga, entidade responsável pelo campeonato espanhol, está a ponderar colocar som ambiente nos estádios, de forma a criar um sentimento de apoio à equipa local. Ou seja, em cada estádio, o som que se ouviria seria o dos adeptos da equipa casa. Além do efeito psicológico que tal pode ter nos jogadores, os responsáveis da liga espanhola consideram que este som ambiente também pode ser aproveitado nas transmissões televisivas, de forma a evitar a sensação de vazio no estádio.





Aliás, a forma como se pode colmatar a ausência de público nas bancadas é outra das questões que está a ser estudada no país vizinho. Neste capítulo, de acordo com o diário 'Sport' há duas opções em cima da mesa: ou imitar público com as cores da equipa da casa ou colocar lonas gigantes, de onde poderiam sair estatísticas durante as transmissões televisivas. O objetivo é tornar mais atrativa a transmissão televisiva, perante a ausência de emoção nas bancadas.De qualquer forma, nesta altura, a grande prioridade continua a ser o regresso aos treinos das equipas profissionais e as regras que os clubes estão obrigados a seguir, seguindo todas as regras impostas pelas autoridades sanitárias. Todavia, já está a ser elaborado o plano do regresso da competição, no qual está previsto que nos estádios não deverão estar mais de 300 pessoas, entre jogadores, staff, jornalistas, apanha bolas, entre outros.