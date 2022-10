Drake perdeu aposta de 620 mil euros e acabou gozado por Rodrygo

O rapper norte-americano Drake viu este domingo ser ampliada a sua fama de 'pé frio' no que ao futebol diz respeito, ao voltar a dar azar a uma equipa à qual expressou o seu apoio. No caso o Barcelona, que saiu derrotado no clássico com o Real Madrid por 3-1 , isto num jogo no qual os catalães até atuaram com o símbolo do rapper estampado na camisola Para piorar o cenário, Drake perdeu ainda uma aposta de 833 mil dólares canadianos (cerca de 620 mil euros), já que apostou numa múltipla com o triunfo do Arsenal e do Barcelona. Os gunners até fizeram a sua parte e bateram o Leeds, mas os catalães acabaram derrotados por 3-1 e os tais 620 mil euros... foram perdidos.Não bastasse tudo isso, o rapper acabou de certa forma gozado por Rodrygo, o autor do terceiro golo do Real Madrid. Na redes sociais, o avançado brasileiro partilhou uma foto sua com a legenda "God’s plan" ("Plano de Deus"), que é o título de uma das músicas mais conhecidas do norte-americano. Pode ser coincidência, mas... não nos parece!