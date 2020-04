Drenthe recorda passagem pelo Real Madrid: Festas, desentendimentos com Mourinho e mulheres

Royston Drenthe, antigo jogador do Real Madrid, fez varias revelações surpreendentes sobre a sua passagem pelo gigante espanhol. Algumas dessas histórias foram disponibilizadas agora pelo jornal espanhol 'Marca'. O holandês recorda uma infância difícil. "O meu pai foi assassinado quando tinha três anos. A minha mãe tentou esconder-me durante muito tempo esse facto para me proteger", contou o esquerdino, hoje com 32 anos.





O Europeu de sub-21, em 2007, foi decisivo para a sua projeção e Drenthe desvenda o porquê de ter escolhido os merengues. "Havia dezasseis equipas interessadas. Falei com o Barcelona, mas quando me reuni com o Real Madrid não quis ouvir mais ninguém", explicou.Apesar de todo o talento, nunca convenceu em Espanha e os problemas fora de campo foram uma constante. "Madrid é uma cidade com grande charme, com muitos restaurantes. Há muita festa e mulheres bonitas. Era jovem, jogava no Real Madrid... Havia muitas tentaçoes. Um dia fui com amigo ao casino e aproximaram-se de nós mulheres muito bonitas. Acabámos os quatro num hotel, mas no final apareceu-nos a conta. Pediram-nos 1000 euros a cada. Não tinha a noção que tinha de pagar", referiu Drenthe, que representa os Kozakken Boys, da Holanda.Mourinho era o treinador em 2010/11 e, naturalmente, houve vários desentendimentos. "Um dia, chegou ao pé de mim e disse que eu tinha de sair do Real Madrid. Isto um dia antes do fecho do mercado...", contou o lateral-esquerdo, que foi emprestado ao Hércules.O holandês recorda também um episódio com Saviola, antigo companheiro de equipa. "Chamei-o várias vezez para me passar a bola: 'Saviola, Saviola, Saviola'. Algo normal num treino. Mas ele parou e rematou contra mim. Disse-me que fui muito agressivo a pedir a bola", lembrou Drenthe, que além de um Europeu de sub-21, no qual foi eleito o melhor jogador, venceu ainda um campeonato espanhol e uma Supertaça.