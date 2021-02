Drenthe: «Um dia antes do mercado terminar, Mourinho disse-me que tinha de ser emprestado»

Royston Drenthe, internacional holandês que esta temporada regressou a Espanha para representar o Racing Murcia, recordou esta sexta-feira alguns dos seus principais episódios e momentos da carreira. Em entrevista ao jornal espanhol 'AS', o extremo de 33 anos lembrou o momento em que se viu convidado a sair do Real Madrid, um convite que chegou através de... José Mourinho.





"Eu creio que Schuster, Juande e Pellegrini confiavam em mim, o que aconteceu é que o Real Madrid é um clube muito grande, com grandíssimos jogadores e não cabiam todos no onze. Mesmo com José Mourinho, no início da pré-temporada de 2010, quando chegou, contou comigo, mas um dia antes de o mercado de verão terminar chamou-me e disse-me que tinha de ser emprestado. Eu perguntei-lhe porquê e ele disse-me que era uma decisão de Valdano", atirou.