Duas baixas no Real Madrid por problemas musculares

Raphael Varane e Mariano saíram tocados do jogo com o Barcelona e estão entregues oa departamento médico do Real Madrid devido a lesões musculares, informou esta terça-feira o clube merengue.Os dois jogadores - Varane foi substituído na goleada sofrida em Barcelona ao intervalo, enquanto Mariano entrou no jogo aos 86 minutos para o lugar do lesionado Marcelo - foram submetidos a exames médicos que revelaram as mazelas sofridas: Varane foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da perna direita e Mariano com lesão muscular no bíceps femoral também da perna direita.Os dois jogadores não estiveram na primeira sessão de treino de Solari, que assumiu o comando técnico do Real Madrid após a demissão de Lopetegui . Também Carvajal, Marcelo e Vallejo, lesionados, não estiveram no treino desta terça-feira, que foi acompanhado em direto no Facebook por mais de 10 mil pessoas