Duas jogadoras do Barcelona abandonaram o estágio da seleção espanhola

As internacionais Mapi León e Patri Guijarro abandonaram esta quarta-feira a concentração da seleção de Espanha, em Valência, alegando não estaram nas melhores condições psicológicas para os jogos da Liga das Nações com a Suécia e a Suíça.

Depois de uma reunião, que terminou já de madrugada, o presidente do Conselho Superior do Desporto, anunciou que a grande maioria das jogadoras aceitou reintegrar os trabalhos da seleção, que vive momentos conturbados desde a conquista do título mundial.

Victor Franco garantiu que foram feitos vários acordos que permitiram a reintegração das jogadoras, e indicou que "das 23 jogadoras convocadas, duas pediram para abandonar o estágio por razões (...) de desconforto pessoal".

Mapi León e Patri Guijarro, ambas do FC Barcelona, estão entre as 15 jogadoras que há cerca de um ano pediram dispensa da seleção, alegando questões de saúde mental e criticando o comportamento "ditatorial" do então selecionador, Jorge Vilda.

"A minha realidade e a da Patri é diferente da das outras companheiras", afirmou Mapi León, acrescentando: "Não foi a forma ideal de voltar e não estamos em condições".

No entanto, a futebolista garantiu que ambas estão "satisfeitas" porque a situação na seleção "chegou a outro patamar e estão a ser operadas algumas mudanças".

A nova selecionadora espanhola, Montse Tomé, surpreendeu na segunda-feira ao convocar, para os jogos contra a Suécia e a Suíça, 15 campeãs do mundo e outras jogadoras que tinham pedido para não serem convocadas enquanto não houvesse mudanças na federação de futebol, na sequência do escândalo do beijo forçado do antigo presidente Luis Rubiales à futebolista Jenni Hermoso, durante o Mundial.