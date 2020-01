Duas negas no mesmo dia: Xavi e Ronald Koeman rejeitam Barcelona... pelo menos para já

Os dias de Ernesto Valverde no comando técnico do Barcelona parecem estar contados, mas... ainda há esperança para o treinador espanhol.





com o Atlético Madrid, de João Félix, nas meias-finais da Supertaça de Espanha foi a 'gota d'água' para os responsáveis blaugranas que, desde esse resultado negativo, procuram um sucessor para o comando da equipa.Entre os, a preferência da direção culé recai sobre Xavi Hernández, antigo jogador do clube e atual treinador do Al Sadd, contudo, o ex-internacional espanhol, apesar deem orientar o Barcelona num futuro próximo, quer manter-se focado na formação qatari.De acordo com o jornal espanhol 'Marca', Xavi Hernández terá cinco razões fortes para ter dado uma nega ao Barcelona: primeiro, o treinador espanhol acredita que mais cedo ou mais tarde irá comandar a sua antiga equipa, preferindo colocar as mãos no projeto desde o início de uma temporada e não a meio, como é o caso.De seguida, respeito por Ernesto Valverde, atual treinador dos blaugrana, é outro dos motivos apresentados pelo diário espanhol, sublinhando ainda o facto do Al Sadd ter sido a equipa que permitiu a Xavi lançar-se como treinador de uma equipa principal e a relação que mantém com os jogadores.Por último, a ligação para com Víctor Font, um dos candidatos à presidência do Barcelona em 2021, altura em que o ex-internacional espanhol poderá chegar à equipa blaugrana.Em declarações ao 'Tot Gira', da Catalunya Ràdio, o jornalista espanhol Lluís Canut afirmou que o atual selecionador holandês recebeu, este sábado, uma chamada por parte do Barcelona a oferecer-lhe o cargo, mas a resposta do técnico holandês foi... um não.Relembre-se que Ronald Koeman possui umacom a Federação Holandesa de Futebol que pode colocar o treinador de 56 anos a orientar o Barcelona... mas só depois do Europeu'2020.