Duelo entre Sergio Ramos e Rüdiger animou Sevilha-Real Madrid: bochechas apertadas e um abraço no fim

Sevilha e Real Madrid defrontaram-se neste sábado, naquele que foi o primeiro reencontro de Sergio Ramos com o antigo clube. E entre os momentos do jogo há um que está a dar que falar nas redes sociais: Sergio Ramos foi direito a Rüdiger e apertou-lhe as bochechas, tal como vemos no vídeo partilhado pela DAZN Portugal. Mas também é justo dizer que, no final do jogo, os dois abraçaram-se e fizeram as pazes.