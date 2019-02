Dugarry denuncia cânticos a pedir a morte de Cristiano Ronaldo

Christophe Dugarry, antigo avançado francês que passou pela liga espanhola ao serviço do Barcelona, criticou o comportamento do Atlético Madrid e de alguns adeptos seus no encontro com a Juventus para a Liga dos Campeões. O antigo médio denunciou mesmo cânticos a pedir a morte de Cristiano Ronaldo vindos da bancada."Na primeira parte não vi nada técnico ou tático, exceto os jogadores a gritarem com o árbitro como animais. Foi vergonhoso, horrível. Depois, uma parte dos adeptos pediu a morte de Ronaldo. Ainda vejo Simeone a agarrar nos seus genitais quando marcaram. Para mim, isto vai demasiado longe. Isto é apenas futebol, não uma guerra. Identidade de jogo tudo bem, mas parece-me que esta equipa supera os limites no seu comportamento", referiu à RMC Sport."Fica a impressão que estão obrigados a encontrar um inimigo, um monstro. Vendo a primeira parte, parece que a única tática de Simeone foi protestar com o árbitro, fazer pressão, Diego Costa simular um penálti... Em todo o caso, esta equipa é capaz de jogar bom futebol, como vimos na segunda parte", concluiu Dugarry.