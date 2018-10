Duração do contrato, salário e Ramos: três fatores que complicam Conte no Real Madrid

Não está fácil para Florentino Pérez encontrar um novo treinador para o Real Madrid. Segundo escreve esta quarta-feira o diário 'As', em cima da mesa estão apenas dois nomes, já falados nos últimos dias: Santiago Solari e Antonio Conte. E se a continuidade do primeiro até ao final da época seria uma solução de recurso, o segundo recolhe a preferência do presidente, mas há três fatores que jogam contra a chegada do italiano ao Bernabéu.O primeiro, e talvez um dos mais importantes nesta altura, é a posição de Sergio Ramos sobre o assunto . O central não acolheu a ideia propriamente com um sorriso nos lábios e deixou escapar alguma desconfiança quanto ao perfil 'autoritário' de Antonio Conte nos balneários por onde tem passado. O peso do capitão em Madrid é imenso e, se o pensamento do defesa não sofrer alterações, Pérez terá dificuldade em criar um problema a um treinador ainda antes de ele chegar ao clube.O segundo fator que joga contra o treinador italiano é a duração do contrato. O Real Madrid pretende oferecer um vínculo para esta e para a próxima época, algo que Conte vê como insuficiente. O antigo treinador do Chelsea pretende mais segurança e quer dois anos para além desta temporada.Por fim, o vencimento também não reúne concordância entre as duas partes. Florentino Pérez oferece oito milhões de euros líquidos por temporada, mas o treinador desejado pelos merengues quer 10 milhões. De resto, um valor semelhante ao que pede sob forma de indemnização ao Chelsea por ter sido despedido.