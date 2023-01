«É um circo»: Tebas e Piqué em guerra aberta por causa da Kings League

Estalou o verniz em Espanha e tudo por causa de umas declarações de Javier Tebas, presidente da Liga espanhola de futebol, sobre a Kings League, competição de futebol de 7 fundada por Gerard Piqué e pelo YouTuber Ibai Llanos.

"A Kings League é um circo, é como se comparasses 'Pasapalabra' [programa de entretenimento da televisão espanhola] à La Liga. A única coisa em que a Kings League se compara com o futebol é porque se joga com uma bola e tem que se fazer golos nas balizas. Não me imagino a fazer um 'Enigma' na La Liga", atirou o líder federativo, em declarações no painel da segunda edição do 'Global Players'.

Quem não ficou calado após estas declarações foi Gerard Piqué, um dos principais rostos da nova competição que tem sido um autêntico sucesso, sobretudo nas plataformas digitais, com os jogos a alcançarem mais de 500 mil pessoas a assistir em simultâneo. O antigo central catalão recorreu ao Twitter para deixar uma 'bicada' ao presidente da Liga espanhol e anunciar ainda uma "bomba" para o próximo domingo. "Bem-vindos ao circo da Kings League. A bomba que vem no próximo domingo é uma coisa de loucos. Tic tac, tic tac", escreveu.