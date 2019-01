Eden Hazard e a verba astronómica que o pode colocar no Real Madrid

Hazard já tem preço na etiqueta e o valor não é para todas as carteiras. Segundo informações do 'Telegraph', o Chelsea revelou ao Real Madrid a quantia que exige para libertar o internacional belga no verão, que está cifrada em cerca de 112 milhões de euros. Contudo, a decisão quanto à possível saída continua a estar nas mãos do jogador.O belga tornou público que quer continuar em Londres e que se pretende afirmar como uma verdadeira lenda do emblema de Stamford Bridge , tal como Lampard ou Drogba. No entanto, sem a possibilidade de entendimento entre as partes para a renovação do contrato, a via para Madrid ficaria totalmente aberta.Florentino Pérez estará a preparar uma renovação no plantel merengue para a próxima temporada e o ingresso do belga no Real Madrid é um dos objetivos do presidente, cenário que o próprio Hazard não rejeitaria. "Em janeiro, continuarei a ter um ano de contrato, contudo, se não renovar, uma transferência [no final da época] é possível. O próximo verão é uma possibilidade para sair, mas também o é para assegurar que vou passar o resto da minha carreira desportiva no Chelsea", referiu o jogador em novembro passado, em declarações a 'Canal Plus' francês.Ao Chelsea não agrada a hipótese de arrastar a incerteza quanto ao futuro de Hazard. Para suprir uma possível saída do belga, os blues abriram os cordões à bolsa neste mercado de inverno para assegurar a contratação de Christian Pulisic , que ingressará na equipa no próximo verão.Hazard termina contrato em junho de 2020 e poderá negociar uma saída livre daqui a um ano, sem que o Chelsea receba a verba astronómica que pode conseguir pelo jogador. Florentino Pérez está atento a este último cenário, mas não se sabe se estaria disposto a esperar mais um ano para ter o jogador, pelo que a inclusão do passe de Kovacic no negócio (o médio está emprestado aos blues e tem estado em bom plano, pelo que o Chelsea veria com bons olhos a sua continuidade no clube) pode servir como catalisador para que o acordo se concretize ainda neste ano.