Eden Hazard reconhece que chegou gordo ao Real Madrid: «Se estou de férias, estou de férias»

Eden Hazard reconheceu numa entrevista à revista belga 'Sport/Foot Magazine.en' que os críticos afinal tinham razão quando diziam que o avançado chegou ao Real Madrid com peso a mais. O jogador que os merengues contrataram ao Chelsea no último verão diz que engordou 5 quilos.





"É verdade. Não vou mentir. Se estou de férias, estou de férias. Engordei 5 quilos no verão. Ganho peso rápido, mas também o perco rapidamente. No Lille, com 18 anos pesava 72 ou 73 quilos, mas ao ganhar músculo passei para os 75. Num dia mau chegava aos 77... No verão cheguei aos 80 quilos mas perdi o peso a mais em 10 dias", afiança o jogador belga.O 'namoro' entre Hazard e o Real Madrid era antigo. "Falava-se quando eu era mais jovem, mas nunca houve contactos. Tudo começou há uns dois ou três anos. Depois do Mundial de 2018 quis vir para o Real Madrid, mas o Chelsea não deixou. Eu não quis deixar o Chelsea a mal."O jogador diz que em miúdo já era fã do Real Madrid e confessa-se um admirador de Zidane. "O Zidane era o meu ídolo. Via o Bernabéu pela televisão era mágico. A camisola branca, impecável... Tecnicamente ele [Zidane] era melhor do que eu. Tinhas a impressão que não errava um passe e para mim o futebol é isso."