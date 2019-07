Éder Militão apresentado no Real Madrid: «Muito feliz por chegar ao melhor clube do Mundo»

Éder Militão foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid."Fico muito feliz por este momento, por chegar ao maior clube do mundo", afirmou o lateral direito ex Fc Porto, agradecendo o apoio da família e agentes, assim como ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez, "pela confiança"."Vou honrar muito esta camisola. Cheguei aqui pela minha dedicação e podem ter a certeza que vou continuar assim, a dar tudo dentro de campo. Espero fazer uma ótima temporada e história", referiu o internacional brasileiro que se sagrou campeão da Copa América.Recorde-se que o FC Porto negociou a transferência de Éder Militão por 50 milhões de euros.