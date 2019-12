'El clásico' já ferve: Barcelona e Real Madrid vão ficar hospedados... no mesmo hotel

A receção do Barcelona ao eterno rival Real Madrid, marcada para a próxima quarta-feira, está a centrar todas as atenções das autoridades espanholas e do próprio emblema blaugrana. Segundo a imprensa do país vizinho, os catalães querem evitar certos constrangimentos que possam afetar a hora de chegada da equipa ao estádio e definiram várias estratégias. Mesmo jogando em casa, o Barcelona vai concentrar-se numa unidade hoteleira perto de Camp Nou, a mesma onde vai ficar hospedada... a equipa do Real Madrid.





As duas equipas vão concentrar-se no 'Sofía', hotel onde habitualmente ficam hospedados os adversários dos blaugrana. As duas comitivas vão partilhar o mesmo espaço, mas não está previsto que partilhem as mesmas zonas da unidade hoteleira. Segundo o 'Jugones', um conhecido programa da televisão espanhola, Barcelona e Real Madrid vão juntos para o estádio, embora em autocarros distintos. Esta curiosa medida vai ainda facilitar o dispositivo de segurança marcado para a chegada das duas equipas ao recinto.Recorde-se que este é um encontro em atraso da 10.ª jornada da Liga espanhola, inicialmente marcado para o dia 26 de outubro. Na altura, o 'El Clásico' foi adiado devido à instabilidade política na Catalunha.