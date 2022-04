'El Confidencial' revela como Piqué garantiu 24 milhões para levar a Supertaça para Riade

O jornal espanhol 'El Confidencial' revela esta segunda-feira como a federação espanhola e a empresa Kosmos, detida por Gerard Piqué, acordaram a realização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita, bem como os milhões que recebem em comissões.O contrato realizado com a empresa saudita 'Sela' garantiu o encaixe de 40 milhões de euros por edição, com a empresa do central do Barcelona a receber 4 milhões por ano. Foram acordados 6 anos, pelo que Piqué vai encaixar ao todo 24 milhões.Este valor já tinha sido falado em 2019, mas o 'El Confidencial' revela agora áudios das conversas de Piqué com Luis Rubiales, o presidente da federação, e como convenceram os árabes a abrir os cordões à bolsa. O Real Madrid tinha dito ao líder federativo que não aceitava jogar fora de Espanha por menos de 8 milhões."Rubi, se é um problema de dinheiro, se eles [o Real Madrid] por 8 iriam, caramba, então paga-se 8 [milhões] ao Real Madrid e 8 ao Barcelona. Aos outros paga-se 1 ou 2... São 19, a federação ainda fica com 6. Entre ficar com seis ou com nada... Apertamos a Arábia Saudita, dizemos que o Real Madrid não aceita ir e 'sacamos' mais", diz Piqué nos áudios agora revelados.Antes de iniciar conversações com Riad, em 2018, o presidente da federação e o jogador planearam levar a Supertaça para Barcelona. Mas, segundo o El Confidencial, o problema era convencer o Real Madrid... "Vou ver isto com o Real Madrid. Penso que vão dizer-me que não, vai ser complicado justificar. Dizemos que é o estádio com maior capacidade, que é campeão da liga, vencedor da Taça... Legitimidade temos", explicava o presidente da federação a Piqué noutro áudio.Mas as partes chegaram a acordo com a Arábia Saudita e Rubiales felicitou Piqué a 15 de setembro de 2019. "Geri, parabéns. E não me refiro ao 'jogão' de ontem nem ao teu golo. Já passa do meio-dia e o acordo com a Arábia Saudita está firme. Um abraço e obrigado, estou aqui para tudo o que precises."A primeira edição da Supertaça de Espanha realizada na Arábia Saudita foi em 2020. Ganhou o Real Madrid, depois de derrotar o Atlético Madrid nos penáltis. Nesse ano, na conferência de imprensa, Rubiales tinha admitido a intervenção da Kosmos nas negociações. A federação não pagou diretamente à empresa de Piqué, apenas a ajudou a cobrar a comissão.