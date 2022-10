Elche consegue segundo empate na Liga espanhola

O Elche somou esta segunda-feira o seu segundo ponto na Liga espanhola, ao empatar a um na receção ao Maiorca, jogo que encerrou a oitava jornada da competição.

O empate não retira o Elche do último lugar, agora a três pontos do Cádiz, que é penúltimo com cinco pontos. O Maiorca segue em 12.º, com nove pontos.

O português Domingos Quina foi utilizado pelo Elche a partir do minuto 76, quando o resultado já estava feito.

O argentino Ezequiel Ponce adiantou o Elche, aos 15', e o kosovar Vedar Muriqi repôs a igualdade, aos 71', de grande penalidade, quando os locais já jogavam em inferioridade (expulsão do argentino Boyé, aos 61').