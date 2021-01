Elche-Getafe é o segundo jogo da Liga espanhola adiado devido ao mau tempo

O jogo Elche-Getafe, da 18.ª jornada da Liga espanhola, que estava inicialmente marcado para domingo, foi adiado para segunda-feira, às 18:00 (horas em Lisboa) devido ao mau tempo, anunciou este sábado a LaLiga.

Este é o segundo encontro do principal escalão a ser adiado devido ao mau tempo em Espanha, depois de o Atlético de Madrid-Athletic Bilbau, que deveria realizar-se hoje, também ter sido alterado para uma data posterior.

Na 2.ª Liga, os jogos Alcorcón-Albacete, Mirandés-Rayo Vallecano, Leganés-Almería e Sporting de Gijón-Fuenlabrada também foram adiados pelas mesmas razões.

O Atlético de Madrid, do avançado português João Félix, lidera o campeonato espanhol, com 38 pontos em 15 jogos, mais dois pontos do que o rival Real Madrid, que soma 36, com mais dois jogos disputados, enquanto os bascos ocupam o nono lugar, com 21, em 18.

Madrid despertou na sexta-feira coberta por uma espessa manta de neve, dificultando a mobilidade na região, devido à suspensão da atividade do aeroporto de Barajas, à interrupção na circulação dos autocarros e cortes pontuais no metropolitano.