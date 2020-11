Eleições para a presidência do Barcelona marcadas para janeiro

O Barcelona vai a votos para eleger um novo presidente em janeiro, anunciou esta segunda-feira Carles Tusquets, que lidera a comissão de gestão criada no clube catalão após Josep Bartomeu anunciar a demissão.





"Ainda não tivemos nenhuma reunião com a Generalitat [governo da Catalunha], mas a informação que temos é que que será muito difícil realizar uma votação entre novembro e dezembro e por isso decidimos convocar as eleições em depois do Natal", informou Carles Tusquets, em conferência de imprensa.Tusquetes afirmou ainda que nas próximas semans pretende reunir-se com todos aqueles que queiram candidatar-se à presidência do clube. "Logicamente falarei com todos", justificou.