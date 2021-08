ELEVEN estreia tecnologia inovadora na 1.ª jornada de La Liga

Arranca este fim de semana a temporada na La Liga e a primeira ronda contará com uma novidade na transmissão televisiva da ELEVEN. No caso no duelo entre Barcelona e Real Sociedad, o primeiro dos catalães sem Leo Messi, que contará pela primeira vez com Multicam Feed, uma tecnologia inovadora que permite acompanhar a partida de várias perspetivas e ângulos diferentes, em simultâneo, bem como receber estatísticas detalhadas sobre os protagonistas, em tempo real. Esta emissão especial será transmitida no canal ELEVEN 6 neste encontro e passará ser prática habitual nas transmissões de jogos das equipas candidatas ao título.





O Multicam feed divide o ecrã em quatro janelas distintas, mais um rodapé com dados estatísticos e informativos:, que mostra a transmissão tradicional, com a imagem da câmara master, complementada por visualizações das restantes câmaras, fotos de drones, gráficos e estatísticas ao vivo que estarão sempre acessíveis, mesmo quando, devido ao espaço, não apareçam em destaque no feed principal;, uma câmara aérea combinada com shots de pormenor, que estará sempre focada na bola e/ou no jogador que tem a posse da mesma, fornecendo uma imagem mais próxima das ações da equipa;: esta janela mostra toda a ação na grande área e em torno da baliza, desde uma minicâmara dentro da baliza, passando por uma polecam até uma câmara fixa, garantindo os melhores planos de cada ataque ao golo e das intervenções dos guarda-redes.esta janela vai alternar entre as imagens dos bancos, consoante a equipa que tem a posse de bola. O telespectador será também capaz de seguir as instruções e reações do treinador nos momentos-chave do jogo e perceber em primeira mão as substituições.: em rodapé vão ser disponibilizados dados estatísticos relevantes, sobre equipas e jogadores, em tempo real, relativos à época em curso e ao jogo em questão."A ambição da ELEVEN é elevar a um patamar de excelência a experiência do telespectador nos diretos de desporto e, em particular, no futebol. Felizmente, temos um parceiro como La Liga, alinhado com essa vontade de inovação constante e de aproximação dos adeptos às emoções do jogo. O Multicam feed junta o melhor da tecnologia de ponta na área da televisão e vai garantir uma experiência ainda mais imersiva e apaixonante aos amantes de futebol", explica David Pazos, Diretor de Produto da ELEVEN Portugal.