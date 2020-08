Em Espanha dizem que Cavani não fecha a porta ao Atlético Madrid

Depois de o Benfica ter encerrado as negociações com Edison Cavani, por não chegar a um acordo financeiro com o jogador, o jornal espanhol 'As' cita fontes próximas do avançado e garante que o uruguaio não fecha a porta ao Atlético Madrid.





Cavani esteve próximo dos colchoneros em janeiro , quando ainda estava no PSG, a transferência não se efetivou mas o jogador não perdeu de vista a possibilidade de se mudar para o Wanda Metropolitano, pois considera que Espanha tem uma grande liga e o clube de Madrid uma grande equipa.O 'As' diz que não há negociações em curso. O Atlético teria de vender alguém para abrir espaço no plantel, além de as pretensões de Cavani serem altas, pois ao contrário do que acontecia em janeiro, ele não depende do PSG e é livre para negociar um novo contrato.Recorde-se que a LaLiga só permite investir em transferências 25% do que é obtido com as vendas ou na poupança decorrente da saída de jogadores em fim do contrato.