Em Espanha já definiram uma data: ou as competições recomeçam até lá... ou são canceladas

Em Espanha, como um pouco por todas as federações de cada país europeu, unem-se esforços para arranjar uma solução que permita terminar a temporada 2019/20. Todos os dias existem reuniões por videoconferência entre clubes da primeira e segunda divisão e o sindicato de futebolistas. Todos os clubes equacionam diferentes cenários sempre com a ideia de terminar época bem presente… mas há um limite: se até ao fim de semana de 17 de junho a competição ainda não tiver sido retomada, o mais provável é que a temporada seja cancelada, o que provocará danos incontornáveis para certos clubes.

Arrancar no final de abril ou principio de maio é uma ideia praticamente descartada. "Se até junho o país inteiro não voltar a funcionar, o que menos importará será o futebol e a ruína será quase total”, explicou um dos presidentes, ao jornal ‘Marca’. Um dos piores cenários em cima da mesa é o de jogar o que falta em 4/5 semanas, o que obrigaria a que se jogassem três jornadas por semana. É uma opção dura mas, ao que tudo indica, todos os clubes estão de acordo.

Para já, todos os emblemas da Liga espanhola estão confiantes que será possível terminar a temporada, embora sem público nas bancadas. “É um risco desnecessário e haverá reviravoltas, não parece sensato. Embora quem trabalhe numa loja e toque em dinheiro ou mercadoria, estará na mesma situação", frisou outro presidente.

Mesmo que ainda não exista uma confirmação cientifica, os clubes profissionais do país vizinho estão ainda otimistas com a possibilidade do tempo quente fragilizar o vírus e a sua propagação, pensando mesmo esticar algumas jornadas até julho de modo a que os interesses dos clubes sejam salvaguardados.