Emery lembra final da Liga Europa de 2014: «Benfica superou a Juventus e sentia-se como favorito»

Seis anos passaram desde a final da Liga Europa conquistada pelo Sevilha perante o Benfica de Jorge Jesus e em tempo de efeméride a imprensa espanhola não deixou de assinalar o facto. Foi o caso do jornal 'ABC', que aproveitou mesmo a data para falar com o técnico dos andaluzes de então, o espanhol Unai Emery.





"Jogámos contra um grande Benfica que tinha eliminado a Juventus em Turim, clara favorita a vencer a prova, e isso fez com que a equipa portuguesa se sentisse favorita. Concedemos poucas oportunidades para eles marcarem, nós também tivemos poucas oportunidades. Mas confiávamos nas nossas capacidades e sabíamos que, durasse o jogo o tempo que durasse, tínhamos armas para poder ganhar. E assim aconteceu já nos penáltis", lembrou Unai Emery, o então treinador da equipa espanhola.O técnico que está agora sem clube falou da importância de Beto nessa conquista: "Nos penáltis fizemos grandes remates, mas, sobretudo, tínhamos um grande guarda-redes. Foi ali que o Beto se tornou um ídolo para todos os adeptos do Sevilha".Recorde-se que a atuação de Beto nessa fase decisiva do encontro motivou muitos protestos. O Benfica considerou que Beto estava mal posicionado e que isso lhe deu vantagem nos penáltis.