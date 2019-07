Empresário de Bale atira: «Zidane é um mal-agradecido»

Jonathan Barnett, empresário de Gareth Bale, admitiu em declarações ao jornal espanhol 'As' que está a tratar da saída do avançado galês do Real Madrid e deixou bem claro que não gostou de ouvir assobre o seu jogador depois do, na International Champions Cup. Acusa o treinador de ser "um mal-agradecido""Se o Gareth Bale sair é porque quer, não sai empurrado por Zidane ou pelo Real Madrid. Continua a ser um dos melhores do mundo, um dos cinco com mais mercado, e o seu futuro vai passar por um grande clube", garantiu o agente, que não especificou que clube será esse."O Zidane é um mal-agradecido", garantiu Barnett, acrescentando: "Não sei se o Real Madrid está a trabalhar no assunto. Eu estou."