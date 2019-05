Empresário diz que Bale pretende ficar no Real Madrid: «Não sei se o sr Zidane o quer...»

Gareth Bale tem sido dado como transferível no Real Madrid - sobretudo depois da dececionante época que realizou - mas o empresário do avançado galês, que tem contrato até 2022 - garante que o jogador quer continuar na capital espanhola. Jonathan Barnett, o empresário de Bale, garantiu isso mesmo em declarações à Sky Sportis."O Bale quer ficar. Não sei se o senhor Zidane quer que ele fique, mas neste momento é o que ele pretende. Tem contrato até 2022. Foi e é, na minha opinião, um dos três ou quatro melhores jogadores do Mundo. Este jogo é um jogo de opiniões, o senhor Zidane tem a dele e não vou discutir sobre isso", contou o agente.Seja como for, deixou um aviso: "Vai custar muito dinheiro tirar Bale do Real Madrid". Há quem aponte a Premier League como destino provável e o empresário não descarta essa possibilidade: "É possível, se alguém colocar as mãos no fundo dos bolsos e nos pagar aquilo que acreditamos que ele merece... Vai ser muito dinheiro."Gareth Bale é atualmente o jogador mais bem pago no plantel do Real Madrid, com 17 milhões de euros por época, e ao que parece o jogador não estará disposto a trocar os merengues por um clube onde vá ganhar menos.