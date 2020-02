Empresário explica por que Bale não sai: «A maioria dos clubes estão fora da sua 'liga'»

Não é segredo para ninguém que o Real Madrid gostaria de se 'desenvencilhar' de Gareth Bale, mas o galês não tenciona deixar os merengues antes do final do contrato, que termina em 2022. Tem um dos salários mais elevados do plantel e pretende receber até ao último cêntimo. O empresário do jogador garante que Bale está feliz em Madrid, apesar das críticas.





"A maioria das pessoas não sabe o que esta a acontecer e chateia-me que falem sem fazerem a menor ideia do que dizem. Ele tem mais dois anos de contrato, tem uma mulher, três filhos e está bem instalado em Madrid", disse Jonathan Barnett, aos microfones da emissora 'TalkSport'.Falou-se do interesse do Tottenham, mas o agente diz nada saber sobre isso. "Não houve a oportunidade de regressar ao Tottenham", afinçou. "O Gareth está muito feliz. Vamos ser realistas, a maioria dos clubes financeiramente não jogam na sua 'liga'. Ele gosta da vida que tem, os filhos estão a crescer em Madrid. Nem tudo é uma questão de dinheiro. É a sua vida, o seu estilo de vida e o seu tempo."Sobre as críticas, Barnett não tem dúvidas que são injustas. "Infelizmente falam do seu estilo de vida, que não fala espanhol... É um dos três melhores jogadores que chegaram a Espanha provenientes da Grã-Bretanha. Não falam das coisas boas. Chateia-me que façam brincadeiras."