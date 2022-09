Enrique Cerezo pede festejos "com respeito": «Vou pedir ao Vinícius que me ensine a dançar samba»

Nas redes sociais, depois de ser criticado, Vinícius deixou claro a sua posição sobre a questão que está a dividir Espanha. "Dizem que a felicidade incomoda mas a felicidade de um preto, brasileiro e vitorioso na Europa incomoda muito mais", frisou numa resposta em vídeo.

Enrique Cerezo respondeu à polémica do momento em Espanha: o festejo de Vinícius Júnior. O presidente do Atlético Madrid pediu "respeito" na hora de celebrar."Se quer celebrar, celebre-o de forma correta e com respeito a todo o público à sua frente", deixou claro o líder dos colchoneros, em antecipação ao dérbi deste domingo com o Real Madrid, brincando, depois, com a situação."Se ele dança, vou pedir ao Vinicius que me ensine a dançar samba porque tenho de ir ao Brasil, às próximas festas do Rio de Janeiro, e quero aprender a dançar samba. Ele que me ensine a dançar", reiterou Cerezo aos jornalistas.