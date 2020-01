Enzo Zidane deixa o Aves e ruma ao Almería

Enzo Zidane é o novo reforço do Almería, clube que milita na 2.ª Divisão espanhola. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo Almería.





Ao fim de 11 jogos e dois golos no Desportivo das Aves, o filho de Zidane está de regresso ao futebol espanhol, depois das passagens pelo Real Madrid, Alavés e Rayo Majadahonda, e vai ser treinado por Guti, antigo colega de equipa do seu pai no Real Madrid.